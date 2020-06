Il crimine non va in pensione oggi 23 giugno 2020 su Rai1: trama e cast del film in prima serata

Il crimine non va in pensione oggi 23 giugno 2020 su Rai1:...

Questa sera Rai1 continua a seguire il fortunato filone delle pellicole d’ampio respiro volte a ‘catturare’ il numero maggiore possibile di telespettatori nella determinante fascia della prima serata: infatti quest’oggi 23 giugno 2020 in prime time andrà in onda “Il crimine non va in pensione”.

Su Rai1 arriva una divertente commedia per la regia di Fabio Fulco con Stefania Sandrelli. Di cosa parla? Nell’attesa di scoprirlo, è possibile consultare qui tutta la programmazione di oggi in prima serata nei canali in chiaro.

Stefania Sandrelli, Ivano Marescotti, Gianfranco D’Angelo, Orso Maria Guerrini, Franco Nero, Maurizio Mattioli: eccoli i principali protagonisti del ricco e divertente cast diretto da Fabio Fulco nel film “Il crimine non va in pensione“, in onda oggi martedì 23 giugno alle 21.25 su Rai1.

La storia racconta delle vicissitudini del centro anziani ‘La Serenissima‘ laddove la vita scorre tranquilla fino a quando una delle ospiti, Edda, viene ricoverata in ospedale. Ha accusato un malore mentre stava giocando al bingo, nel tentativo di vincere una cospicua somma di denaro utile ad aiutare la figlia, in grave crisi economica. I suoi amici vogliono aiutarla, e decidono addirittura di rapinare la sala bingo.