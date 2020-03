Il discorso di Alberto Angela che fa sperare l’Italia: “Saremo un esempio per le future generazioni”

Chi è abituato a raccontare le generazioni passate può essere favorito nel capire cosa accadrà in futuro. Perché ce lo hanno sempre insegnato: senza il passato, senza la storia, non c’è futuro. Per questo Alberto Angela, uno dei più grandi divulgatori scientifici del nostro paese pare essere sempre all’avanguardia, anche quando c’è da infondere coraggio in un paese in ginocchio.

Quello che stiamo vivendo attualmente verrà ricordato come uno dei periodi più bui dell’umanità. Per rendersene conto basta pensare che al momento quasi due terzi della popolazione mondiale è costretta a rimanere a casa per limitare il diffondere del coronavirus. Un evento quasi inedito di cui l’Italia si sta facendo apripista nella lotta per il ritorno alla normalità, come ha ribadito Alberto Angela in un discorso che ha fatto rapidamente il giro della rete.

“Lasceremo a chi verrà dopo un esempio”

Attraverso la sua pagina ufficiale Facebook Alberto Angela, ieri protagonista di Meraviglie – Stanotte a Venezia, ha voluto lanciare un messaggio di speranza e coesione all’Italia, affinché si renda conto dell’importanza del momento che stiamo attraversando e dell’insegnamento che potremo lasciare ai posteri.

Questo il messaggio di Alberto Angela: “In Italia ogni meraviglia del nostro patrimonio è il frutto della genialità di tutte le generazioni che ci hanno preceduto. Assieme ai monumenti e ai capolavori ci hanno però lasciato anche tanti valori. E questi valori costituiscono oggi la nostra cultura: nel nostro modo di vivere, di pensare, di scrivere, di amare, di vestire o di mangiare ci sono almeno 3000 anni di civiltà. E l’insieme di questi valori sta guidando oggi il nostro paese in questa emergenza, aiutandolo ad agire in un modo che serve persino da modello a tante altre nazioni.

A tracciare questo percorso in un’emergenza senza precedenti nella storia, mi piace pensarlo, non siamo soli ma abbiamo accanto anche le generazioni passate, attraverso la cultura, fatta di loro insegnamenti e valori. E c’è una considerazione che trovo importante fare. Di fronte ai capolavori che ci hanno lasciato guardiamo spesso alle generazioni passate con tanta ammirazione. Ma tutti noi dobbiamo avere la consapevolezza che anche noi, come generazione, proprio nel modo in cui stiamo affrontando l’emergenza, lasceremo a chi verrà dopo un esempio, donando dei valori, esattamente come hanno fatto le generazioni che ci hanno preceduto. Valori importanti, come quelli che ci hanno tramandato i nostri nonni, i nostri padri, le nostre madri, che ora sono più colpiti dal dramma che viviamo.

In questo, inoltre, c’è anche un passaggio, un collegamento tra il passato e il futuro. Un contatto, attraverso noi, tra le generazioni dei secoli passati e quelle che ancora devono nascere. E a fare la saldatura è la nostra cultura”, conclude il messaggio di Alberto Angela che in poche ore ha fatto il giro della rete.