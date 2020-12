Il dramma di Mauro Bellugi, amputate le gambe dell’ex Inter

“Mi hanno tolto anche la gamba con cui feci gol al Borussia Monchengladbach”. Ci scherza su Mauro Bellugi, chi lo conosce sa che è il suo modo di fare. L’ex Inter ha perso le gambe, gli sono state amputate una il 13 novembre, l’altra il 20, a seguito del peggioramento delle patologie pregresse dopo aver contratto il Covid, per cui è ricoverato dal 4 novembre all’ospedale Niguarda di Milano.

Settant’anni, mestiere stopper. Non è stato uno qualsiasi: ha giocato nel Napoli e soprattutto nell’Inter, con cui ha vinto un campionato nel 1971. Ha partecipato a due Mondiali: nel 1974 e nel 1978. In carriera conta un solo gol, contro il Borussia Monchengladbach. Lo ha segnato con una gamba che ora non ha più, ma Bellugi riesce persino a scherzarci sopra.

La notizia dell’amputazione delle gambe dell’ex calciatore è stata data dal giornalista Luca Serafini all’interno del suo blog. “Vuoi vivere o morire?”, gli ha chiesto il chirurgo. Bellugi ha scelto la vita e ha già un piano: “Prenderò quelle di Pistorius”, sorride. Sdrammatizza, ammette che è dura. Lavora per tornare in pista. Dopo la fine della carriera da calciatore è diventato allenatore, negli ultimi anni è stato un opinionista televisivo in tv locali. Adesso per lui inizia la partita più difficile, ma l’affronta col sorriso.