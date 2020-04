Il Paradiso delle Signore: anticipazioni giovedì 9 aprile 2020, ecco cosa succede nella puntata di oggi

Sempre piú prossimi ai giorni Pasqua anche nei meandri della nuova puntata de Il Paradiso delle Signore. In onda come sempre anche oggi alle 15,40 su Rai1,in queste giornate contraddistinte dagli isolamenti per via del coronavirus, anche questa puntata di oggi va ad arricchire le trame che si legano al discusso e complesso matrimonio della Contessa.

Ma che cosa succede questa volta in questa puntata? Ecco le anticipazioni della puntata de il Paradiso delle Signore di oggi giovedì 9 Aprile in onda su Rai1 alle ore 15,40.

Il Paradiso delle Signore: anticipazioni giovedì 9 aprile 2020

Un segreto sembra aprire una breccia nel tanto atteso matrimonio della contessa. Infatti, la notte di passione ha acceso i bollori tra Adelaide e Umberto.

E tuttavia, malgrado proprio la notte d’amore con Umberto, Adelaide è sempre più pronta e decisa ad andare avanti con la sua scelta di sposare Ravasi.

Umberto al contrario sembra sicuro di non partecipare al matrimonio, ma qualcuno gli consiglia dice che è meglio esserci.

Il Paradiso delle Signore: le puntate precedenti

Gabriella soffre per via della vicenda di Agnese e nello stesso tempo il suo ex è carico di rabbia al lavoro. Laura, intanto ha detto di sì a lavorare per Vittorio per quanto riguarda le ormai note produzioni di cento uova di cioccolata da regalare ai clienti del Paradiso prima di Pasqua.

Teme di non riuscirci, ma, nel momento peggiore, arriva qualcuno pronto a darle una mano importante.

Il Paradiso delle Signore: cosa é successo lunedì 6 aprile 2020

E’ ormai certo che la contessa Adelaide di Sant’Erasmo (Vanessa Gravina) sposerà Achille Ravasi (Roberto Alpi).

Il provlema è che ha passato una notte d’amore con il cognato Umberto (Roberto Farnesi).

Prima di tutto pero´ Marta e Vittorio, si preparano per gli impegni della settimana. Al Paradiso, Laura si presenta con la volontà di fare delle uova di cioccolata, con i nomi delle Veneri, e a Federico viene su una brillante idea.

