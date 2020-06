il Paradiso delle Signore riparte: dal 30 giugno si torna sul set, a settembre su Rai1

Una buona notizia per tutti gli appassionati de Il Paradiso delle Signore, dal momento che l’attesa sembra essere ad un passo dal finire, poichè l’intero circuito sta per ripartire.

Proprio così: il Paradiso delle Signore riparte. Stando a quanto emerge, dal 30 giugno si torna sul set, mentre il prodotto sarà pronto per tornare in tv da settembre su Rai 1.

Il Paradiso delle Signore dal 30 giugno sul set, a Settembre su Rai1

E’ stato come noto interrotto a fine aprile, per via del Coronavirus, ma Il Paradiso delle Signore sta per riprendere da dove s’era fermato. E lo farà prima di quanto si immaginasse.

Le riprese della fiction del pomeriggio di Rai 1, sospese per lo stop ai set nell’emergenza sanitaria, ripartiranno il 30 giugno. Un ritorno che permetterà alla serie, in onda in queste settimane con le repliche, di tornare in onda a settembre, quando inizierà la nuova stagione televisiva 2020/2021.

“Proprio oggi mi ha chiamato il produttore per confermarmi che ricominceremo a girare il 30 giugno e che torneremo finalmente nelle case di tutti a inizio settembre”, ha detto Giulia Arena, che ne Il Paradiso delle Signore interpreta Ludovica, ospite di Veronica Maya a L’Italia Che Fa. Una bella notizia, dunque, per i fan e anche per Rai 1, che nella fiction ha trovato il suo punto di forza nel palinsesto del pomeriggio.