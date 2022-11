“Il Pnrr è stato già definito con l’Ue, e non vi sono segnali che venga cambiato”, afferma Mattarella

Al termine dell’incontro tenuto poco fa con il Presidente della Confederazione svizzera, Ignazio Cassis, nell’ambito della conferenza stampa, interrogato su una precisa questione, il Presidente Mattarella ha replicato che “Non c’è dubbio che il problema dell’evasione fiscale sia grave per qualunque Paese, lo è in maniera importante per l’Italia, infatti si è fatto molto, si opera molto e nel Pnrr questo è un tema sottolineato con molta concretezza e indicazioni. È stato già definito con l’Unione europea e non vi sono segnali che venga cambiato“.

Mattarella esorta: “Primi in classifica o ultimi in classifica, definizioni che nascono da criteri difformi da Paese a Paese: attenti”

Poi, dopo aver detto la sua, il Capo dello Stato ha poi lanciato una sorta di ammonimento, invitando tutti “alla cautela nelle definizioni, perché sono stato sempre diffidente rispetto alle definizioni che vengono date, primi in classifica o ultimi in classifica, perché generalmente nascono da criteri difformi da Paese a Paese. Sono sempre refrattario all’uso di queste definizioni così sostanzialmente ascientifiche“.

Max