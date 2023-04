Il presidente della Regione Lazio,  incontra il presidente di Anci Lazio, Riccardo Varone: nasce la casa dei sindaci

Oggi pomeriggio il Presidente della Regione Lazio Francesco Rocca ha incontrato una delegazione dell’Anci Lazio guidata dal Presidente Riccardo Varone. Anci (Associazione Nazionale Comuni Italiani) rappresenta nel Lazio i 378 Comuni della Regione.

Nel corso della riunione, tenutasi in un clima costruttivo e cordiale, è stato fatto il punto sulle criticità e sulle difficoltà affrontate dai sindaci del Lazio e sugli obiettivi da perseguire nel breve e medio periodo.

Sul tavolo numerose priorità da affrontare, in un’ottica di sinergia e collaborazione finalizzate al raggiungimento di un’effettiva crescita del territorio. Particolare evidenza è stata data al tema della rigenerazione urbana. Il tavolo si è focalizzato su energie rinnovabili, comunità energetiche, necessità di una programmazione sui fondi europei, gestione dei rifiuti, potenziamento dei centri per l’impiego, rafforzamento della piattaforma Stella, funzionale alle molteplici esigenze dei Comuni.

Fonti regionali definiscono l’incontro costruttivo e basato su proposte concrete da sviluppare nell’immediato futuro per far sì che la Regione diventi veramente la Casa dei Sindaci.

