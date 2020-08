Il salone delle meraviglie, puntate 1 Agosto 2020 su Real Time: orario, canale, streaming e repliche dello show di Federico Fashion Style

“Il Salone delle meraviglie”, il seguitissimo programma in onda su Real Time sullo stile e le acconciature e sui capelli, anche oggi 1 agosto 2020 fa il suo ritorno in tv con delle incredibili scelte di look e ricche puntate. Cosa vedremo oggi? A Il Salone delle meraviglie, focalizzato sul noto Federico Fashion Style che si cimenta con delle acconciature e una richiesta sempre maggiore, si assisterà davvero a un bel pò di acconciature.

A che ora e in quale canale andrà in onda oggi 1 agosto 2020 dunque Il Salone delle meraviglie? E su cosa punteranno le puntare di oggi? Andiamo a vedere tutto su orari, canale, repliche e temi de Il Salone delle meraviglie in onda su Real Time.

Il salone delle meraviglie, puntate 1 Agosto 2020 su Real Time: a che ora, cosa succede da Federico

Oggi da Federico e il suo Salone delle meraviglie vedremo delle puntate suggestive. Ecco cosa succede, puntata dopo puntata, e i singoli orari della messa in onda.

14:40 Il salone delle meraviglie – Ep.8

Ad Anzio arriva il ‘Lettino delle Meraviglie’: la prima a provarlo sarà Giovanna, giunta appositamente da Ascoli Piceno. Federico si occupa anche di Valentina, cantautrice siciliana.

15:10 Il salone delle meraviglie – Ep.9

In questo episodio, grande emozione: Federico compie 30 anni e tutto lo staff si impegna a rendere questo giorno di festa. Si festeggerà nella favolosa cornice di Napoli, con delle ospiti d’eccezione: le Real Housewives!

15:45 Il salone delle meraviglie – Ep.10

Nel Salone di Anzio ecco in questa puntata Valentina, cliente che sa leggere i fondi di caffè: la curiosità delle altre clienti impazza. Federico dovrà salvare i capelli danneggiati di Federica.

16:10 Il salone delle meraviglie – Ep.15

Ancora un’altra puntata: Federico va a Brescia per scoprire i nuovi ferri da lui ideati. Nel Salone arriva Cristina, accompagnata da un gorilla dorato. Ad aiutare Federico ci sono Cinzia e Ivana, 2 parrucchiere buffe.

16:45 Il salone delle meraviglie – Ep.16

Poco dopo, altro giro di valzer: In Salone è il caos perchè tutte le clienti vogliono testare il nuovo ferro ideato da Federico. A risolvere l’impasse ci pensa Marco, che le porta nella sua palestra per una lezione di zumba.

17:10 Il salone delle meraviglie – Ep.17

In questo appuntamento al Salone il software delle prenotazioni va in tilt: è il panico. Per fortuna tra le clienti c’è Ilaria, che si occupa di tebrapia della risata. Per Antonella e Lourdes, Federico dovrà capire il da farsi.

17:45 Il salone delle meraviglie – Ep.21

Nel pieno del pomeriggio ecco la puntata con Ciro da Pompei che si affida al ‘Maradona dei parrucchieri‘ per dare un senso alla sua folta chioma riccia. Federico dovrà occuparsi di Valeria, metallara dai capelli color ‘improponibile’.

18:10 Il salone delle meraviglie –Ep.22

Subito dopo, la puntata in cui si racconta come ad Anzio si aggira il sosia di Johnny Depp: al Salone arriva Sara con i capelli distrutti da troppi colori. Ma per Federico c’è anche Silvana, eletta ‘Miss nonna Fashion’.

18:45 Il salone delle meraviglie – Ep.26

Dulcis in fundo ecco in questa puntata le gemelline Cora e Marilù, da “Il Collegio”, sono pronte a cambiare look e portare nel Salone un po’ di magia. Federico dovrà occuparsi anche dei capelli blu della bella Valentina.