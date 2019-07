Il segreto, anticipazioni settimana 15 – 19 luglio 2019: ecco tutto quello che accadrà

Eccoci con il consueto appuntamento con le anticipazioni de Il Segreto. Dopo le grandi emozioni di una settimana appena terminata, siamo già proiettati a goderci le nuove puntate ricche di emozione de Il Segreto.

Siamo a metà Luglio e anche Il Segreto entra nel vivo come l’estate. Grandi accadimenti ci aspettano nella settimana del 15 – 19 luglio 2019, a partire dal matrimonio di Julieta e Saul e i suoi tanti scenari.

Il segreto, anticipazioni settimana 15 – 19 luglio 2019: ecco cosa accadrà da Lunedì a Venerdì prossimo

Tra le tante vicende, viene fuori come il matrimonio di Saul e Julieta verrà celebrato in un clima di forte tensione. Gli sposini, infatti, temono le azioni di ripicca di Molero che potrebbe voler vendicarsi di loro.

Le anticipazioni Il segreto Lunedì 15 luglio 2019

Elsa trova Alvaro in ospedale il quale è ferito dopo un’aggressione. Nonostante lo sgomento, Alvaro le chiede di tenere il ‘segreto’ per sé, e dunque di non rivelarlo a nessuno.

Nel frattempo, Francisca prova a convincere Maria a non fidarsi di Fernando. Eustaquio Molero, dal canto suo, acuirà le proprie azioni della settimana precedente, e minaccerà in modo più che evidente Saul e Julieta. La situazione si fa spinosa.

Ed è per questo che i due promessi decidono di anticipare la data del matrimonio per evitare rappresaglie da parte dei Molero. Ci riusciranno?

Le anticipazioni Il segreto Martedì 16 luglio 2019

Elsa attenderà solo che Alvaro inizi a stare un po’ meglio, per chiedergli le dovute spiegazioni su quanto accaduto. La situazione, ai suoi occhi, appare piuttosto controversa.

Nel frattempo, è altissima la tensione per i due promessi sposi: c’è grande ansia e paura intorno al matrimonio di Saul e Julieta. E c’è chi, di fronte alle minacce, prova a rispondere con i fatti.

Infatti, Carmelo, Severo, Raimundo e Mauricio mettono a disposizione degli uomini per dare la giusta protezione agli sposi durante la cerimonia. Basterà?

Nel contempo, Maria non crede a Francisca e si fida di Fernando e del suo repentino cambiamento.

Le anticipazioni Il segreto Mercoledì 17 luglio 2019

Dopo aver deciso di anticiparlo, ecco che finalmente arriva il giorno delle tanto auspicate nozze. Nonostante le difficoltà, dunque l giorno del matrimonio tra Saul e Julieta è giunto. Tuttavia, per i due, la situazione non è rosea.

Saul e Julieta infatti non riescono pienamente a godersi l’attesa della cerimonia: infatti sono preoccupati al pensiero di quanto potrebbe accadere e delle minacce che hanno subito.

Temono, o forse sono certi, che gli uomini di Molero intervengano ed esercitino violenza.

Intanto, alla fine, Alvaro cede alle pressioni e confessa: comunica a Elsa di essere stato picchiato perché ha dei forti debiti con un usuraio.

A questo punto, Dolores, pettegola di natura, fa circolare delle voci su Elsa e il dottore. Elsa la affronta da par suo, certa di essere nel giusto.

Le anticipazioni Il segreto Giovedì 18 luglio 2019

Il matrimonio di Julieta e Saul viene celebrato. Una cerimonia sobria, sentimentale, sentito. Il rito va bene.

Frattanto Isaac confessa di non voler che Elsa frequenti Alvaro, forse, proprio, per i problemi di natura economica di quest’ultimo.

Di contro, accade che Francisca non sa più cosa inventarsi per persuadere Maria del fatto Fernando non è affatto cambiato, ma sta solo fingendo una gentilezza che non è nelle sue corde per puro interesse personale.

La puntata evolve come si sospettava. Nonostante le indicazioni di Isaac, Elsa la sua scelta l’ha già fatta: dà ad Alvaro i soldi di cui ha bisogno per saldare il debito e si avvicina così ancor di più a lui.

Le anticipazioni Il segreto – Venerdì 19 luglio 2019

L’ultima puntata de Il Segreto della settimana è la diretta prosecuzione del finale sentimentale e sentito di Giovedì.

Alvaro alla fin fine accetta il denaro che Elsa gli ha dato ma chiarisce con fermezza e orgoglio che glielo restituirà non appena gli sarà possibile.

Dal canto suo, sempre più preoccupato, Isaac si reca da Alvaro. Vuole conoscere il motivo per cui l’uomo è stato picchiato, anche se forse sospetta già qualcosa: ma chiaramente lui, Alvaro, non ha alcuna voglia di rivelarglielo.

Questi misteri rendono ancora più scettico Isaac, che vede in Alvaro una figura troppo ombrosa e controversa. Di conseguenza Isaac si convince ulteriormente del fatto di non voler permettere a Elsa di frequentarlo.

Diversa è l’evoluzione di Fernando: vedendo cedere Maria, nonostante i consigli e le persuasioni che ha subito è sempre più convinto di essere riuscito a conquistare la serenità a cui mirava.

