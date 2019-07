Il Segreto anticipazioni puntata 11 luglio 2019: ecco la decisione clamorosa di Saul per Prudencio

Grandi emozioni nella puntata di Giovedì 11 luglio 2019 de Il Segreto. Mentre sono ancora vive le immagini suggestive della puntata odierna della celebre soap spagnola, arrivano le preziosissime anticipazioni della puntata di domani.

Che cosa accadrà nella puntata di domani Giovedì 11 luglio 2019 de Il Segreto? Cosa accadrà a Prudencio, Saul, Isaac, Elsa e Alvaro? Ecco svelato tutto.

Si ricorda, come sempre, che la puntata de Il segreto andrà in onda su Canale 5 dal lunedì al venerdì alle 15.30, come di consueto dal lunedì al venerdì. Sarà inoltre possibile rivedere tutte le puntate sull’app o il sito di Mediaset Play.

Detto questo, cosa accade nella puntata di domani Giovedì 11 luglio 2019 de Il Segreto? Nell’episodio di domani, peggiorano le condizioni di Prudencio.

Prudencio si aggrava, e molto: il ragazzo è destinato a morire se Saul non accetta di donargli il suo sangue. Senza esitare un attimo, Saul metterà a repentaglio la propria vita per salvare quella del fratello, e grazie al suo coraggioso intervento, riuscirà a scampare all’oblio.

Il grande gesto lo mette fuori pericolo e regala agli spettatori un momento di grande emozione e struggimento. Nel frattempo, le trame continuano a infittirsi.

Isaac è sempre più geloso del rapporto tra Elsa e Alvaro. Eustaquio Molero va in comune per direa Carmelo e Severo che molto presto suo figlio Lamberto sarà rilasciato. Dopo aver cercato di assassinare Julieta e Saul ed aver quasi ucciso Prudencio dunque lo spietato figlio di Eustaquio può davvero scampare alle maglie della giustizia e farla franca?

Anticipazioni Il Segreto puntata di domani Giovedì 11 Luglio 2019: si infittisce il caos tra Isaac, Elsa e Alvaro

Come visto in precedenza, Dolores va alla Villa, ma non essendo stata informata della redivida Francisca la vede ed ha un incredibile mancamento. Nel frattempo come detto Prudencio è in fin di vita, e la morte è imminente per lui.

Gli occorre una trasfusione di sangue e fratello Saul acconsente: l’Ortega senior dona il suo sangue al fratello che inizia a stare meglio.

Nel mentre anche tra Elsa e Alvaro le cose girano meglio. Dopo averla soccorsa, il medico chiede venia e propone di ricominciare da zero. La Laguna acconsente.

Isaac di contro continua strenuamente a impegnarsi nel far funzionare il suo matrimonio, ma sua moglie Antolina non continua a incalzarlo e a insinuare che tra il medico ed Elsa ci sia del losco, acuendo così la gelosia del Guerrero. Come proseguirà questa trama?

Riusciranno queste provocazioni a lasciare un segno incolmabile? Per scoprirlo, non resta che guardare la puntata di domani e, poi, continuare a seguire le anticipazioni de Il Segreto con la puntata del 12 Luglio.