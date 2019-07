Il Segreto Anticipazioni 10 luglio 2019: ecco cosa succede domani a Elsa, Alvaro e Antolina

Per tutti gli appassionati de Il Segreto, arrivano in anteprima delle preziose anticipazioni per la puntata del 10 Luglio 2019: che cosa accade a Elsa e Alvaro? Ecco cosa succede. Siete pronti?

Anticipazioni de Il Segreto puntata del 10 Luglio 2019: ecco che cosa accadrà

Elsa e Alvaro sono pronti a vendicarsi di Antolina. La quale, certa che Elsa stia tramando qualcosa con Alvaro, sta vivendo un momento di profondo struggimento interiore. Intanto, però, Isaac le ordina in modo perentorio di non nominare mai più la Laguna a casa sua.

Nella attesa puntata de Il Segreto che andrà in onda, come ben noto, mercoledì 10 luglio 2019, Elsa avrà un mancamento e Alvaro si troverà a soccorrerla.

Nel frattempo, Antolina è certa che la Laguna e il dottore stiano organizzando qualcosa di abbastanza losco, ma Isaac sarà perentorio nel suo ordine: non dovrà permettersi di nominare mai più Elsa in casa sua.

Quanto a Julieta, frattanto, è tesa e in ansia per Prudencio e si lamenta abbastanza del fatto di non riuscire più a godersi un giorno d’amore con Saul.

Nella puntata in onda domani alle 15.40 su Canale 5, si scoprirà in effetti che Elsa patirà tutto insieme il faticoso ultimo periodo trascorso: settimane dietro ai malati si faranno sentire improvvisamente, e così avrà un malore.

Ad andarle in soccorso ci sarà Alvaro che, forse per la prima occasione, pare voler avvicinarsi alla donna: le imporrà di riposarsi tutta la notte e proverà a vegliare su di lei.

Frattanto, Laguna rinfranca Don Anselmo sul fatto di non essere malata e il religioso si rasserenerà, al riguardo, adesso certo che la giovane Puente Viejo, non sia in pericolo.

Lo stato d’animo è ben diverso invece dai Guerrero. Antolina non si lascia addolcire dalla tenerezza di Elsa. Si convince che la sua acerrima nemica sia ordendo qualche trama ordita insieme al dottore e, naturalmente, contro di lei. Come detto, però, arriverà l’intimazione risoluta di Isaac di non farne più parole in casa.

Nel corso della puntata, poi, Saul comunicherà a Julieta che Prudencio è in fin di vita e che per salvarsi necessita di una trasfusione. E’ un momento struggente. Tutto sembra andare storto, e il destino pare frapporsi tra loro e l’amore. E chissà, poi, se troveranno mai la pace e la strada verso la libertà dei sentimenti.

Si ricorda che Il Segreto va in onda su Canale 5 tutti i giorni, dal lunedì al venerdì alle 15.30.