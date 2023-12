Il The Sense Experience Resort è Leader della crescita 2024

Il Sole 24 Ore e Statistica propongono la classifica delle 500 aziende italiane con il fatturato maggiormente in crescita e sulle performance economiche nel triennio 2019-2022. “Leader della crescita 2024” è quindi il The Sense Experience Resort di Follonica che si colloca sul podio.

La classifica si basa su inclusione, indipendenza con la sede legale in Italia e una crescita organica del fatturato durante il triennio considerato. Il vincitore si è distinto per la sua crescita del fatturato superando il 22,99% come tasso di crescita annuo minimo considerato per la classifica e ha raggiunto il 328,64%.

“Essere riconosciuti come uno dei leader della crescita in Italia – dice Federico Ficcanterri, socio della società che gestisce la struttura, Golfo dei Sogni Srl insieme a Riccardo, suo cugino – è un grande onore e un risultato che conferma il nostro impegno nell’eccellenza aziendale e nell’offerta di esperienze di qualità ai nostri clienti. Questo riconoscimento è il frutto del duro lavoro del nostro team e della costante dedizione nel portare avanti la nostra visione”.

È un resort da sogno, composto da cinque edifici con 112 camere tra Comfort, Deluxe, Superior e Suite. Si arriva poi alla Two Bedroom Suite con una vista mozzafiato sul mare e vasca idromassaggio esterna.