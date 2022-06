“Imporre sanzioni in modo ostinato porterà disastri per le persone nel mondo”, il monito del presidente Xi

“Imporre sanzioni in modo ostinato porterà disastri per le persone nel mondo”,...

Ad oggi, la ‘cosa buona’, è che non si è schierato apertamente, o comunque ‘più di tanto’, dalla parte di Putin, pur avendo molto in comune e, complice la situazione ‘aperta’ di Taiwan, anche grande ‘sintonia’ rispetto al concetto di ‘invasione’ (in questo caso fortunatamente ancora ‘teorica’).

Tuttavia, visti gli stretti legami che storicamente li legano, in questi mesi Xi Jinping non ha mai fatto mancare i suoi giudizi – negativi – rispetto all’alleanza occidentale contro la Russia, dal giorno dopo l’invasione in Ucraina.

Xi Jinping: “Imporre sanzioni in modo ostinato porterà disastri per le persone nel mondo, sono un boomerang”

Così oggi il leader cinese è tornato a dire la sua, commentando apertamente le sanzioni contro Mosca: “Imporre sanzioni in modo ostinato porterà disastri per le persone nel mondo“. Un’iniziativa, come ha poi riferito l’agenzia ufficiale di stampa cinese ‘Xinhua’, che Xi (al momento senza sbagliare più di tanto, vista la situazione energetica che stiamo vicendo), ritiene un “boomerang” e vere e proprie “armi a doppio taglio“.

Xi Jinping attacca “Coloro che politicizzano, sfruttano e trasformano in un’arma l’economia globale”

Secondo la massima autorità di Pechino infatti, “Coloro che politicizzano, sfruttano e trasformano in un’arma l’economia globale e impongono in modo ostinato sanzioni approfittando del dominio nei sistemi finanziari e monetari internazionali finiranno per danneggiare altri e se stessi e porteranno disastri per le persone nel mondo“.

Xi Jinping: “No alle alleanze militari. La crisi ucraina ha nuovamente lanciato un segnale di allarme per l’umanità”

Poi, intervenendo con video registrato alla cerimonia di apertura del Brics Business Forum, che precede il vertice che vedrà insieme intorno ad un tavolo Brasile, Russia, India e Sudafrica, il presidente cinese ha anche colto l’occasione anche per criticare “l’allargamento di alleanze militari. La crisi ucraina ha nuovamente lanciato un segnale di allarme per l’umanità”.

Xi Jinping: “La storia ha dimostrato che egemonia, gruppi politici e confronti tra blocchi non portano pace né stabilità, ma guerra e conflitto”

A seguito di tutto ciò, avrebbe poi aggiunto ancora Xi, “I Paesi finiranno sicuramente in difficoltà dal punto di vista della sicurezza se ripongono fiducia cieca nelle loro posizioni di forza che allargano alleanze militari e vanno alla ricerca della propria sicurezza a discapito di quella di altri. La storia ha dimostrato che egemonia, gruppi politici e confronti tra blocchi non portano pace né stabilità, ma guerra e conflitto“, ha quindi concluso Xi, invitando tutti a spingere invece su “sforzi congiunti per cercare e salvaguardare la pace“.

Max