Incendio Eco X Pomezia, condannato responsabile azienda: risarcimento danni per il Comune

E’ di ieri 4 marzo 2020 la sentenza del Tribunale di Velletri che condanna il responsabile della società Eco X di Pomezia a 3 anni di reclusione per la cattiva condotta adottata in materia di gestione e sicurezza ambientale presso lo stabilimento di smaltimento rifiuti, prima e dopo l’incendio divampato il 5 maggio del 2017.

Il Comune di Pomezia, rappresentato dall’Avv. Luigi Leoncilli, si era costituito parte civile nel procedimento per ottenere il risarcimento dei danni all’immagine subiti dalla Città, nonché per i danni di natura ambientale e relative ricadute sul settore di agricoltura e allevamento conseguenti all’incendio. Il giudice ha condannato l’imputato anche ad un pagamento immediatamente esecutivo della somma di 250mila euro in favore dell’Ente a titolo di risarcimento dei danni non patrimoniali subiti.