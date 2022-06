Incidente Coppa Italia Moto, pilota morto al Mugello

(Adnkronos) – Un pilota, che stava partecipando alle prove libere in vista delle gare di Coppa Italia di moto fissate nel fine settimana all’autodromo del Mugello, è morto per le ferite riportate in un incidente in pista. L’incidente si è verificato intorno alle 11 di questa mattina e ha coinvolto anche un altro pilota. Le condizioni dei due motociclisti sono apparse subito gravi.

Il personale del centro medico del circuito toscano, intervenuto tempestivamente per soccorrerli, è riuscito a stabilizzare le loro condizioni prima del trasferimento al vicino ospedale fiorentino di Careggi. Il più grave dei due è stato trasportato con l’eliambulanza. Purtroppo quest’ultimo, rende noto l’Autodromo, è deceduto dopo qualche ora in ospedale.