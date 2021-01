Incidenti stradali d’Epifania, cosa è successo

Due giovani vite spezzate la sera dell’Epifania. Tragedia stradale a Montorio Romano, Comune della provincia romana, dove hanno perso la vita due ragazzi di 23 e 25 anni. Dante Cappai ed Erik Vuka, questi i nomi delle due giovani vittime.

L’incidente stradale è avvenuto nella serata del 6 gennaio nella zona del cimitero, fuori dal centro abitato del Comune a nord della Capitale. Qui, per cause in via di accertamento, la Peugeot 206 condotta da Erik Vuka, è uscita fuori strada mentre percorreva in discesa in direzione Nerola via Roma. Invasa la corsia opposta, la vettura ha impattato violentemente contro il muro di cinta del camposanto.

Incidente anche a Latina: la dinamica

Spaventoso incidente tra tre auto a Latina. Feriti i conducenti: è avvenuto nel tardo pomeriggio di ieri a Latina. Per cause ancora da accertare due auto in transito e una parcheggiata sono entrate in collisione in via Corridoni, probabilmente a causa di una mancata precedenza. Sul posto il 118 che ha trasportato i feriti in ospedale. Fortunatamente, nonostante l’impatto, non sarebbero in pericolo di vita.