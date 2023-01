Incontro Autogrill, Renzi querela Dagospia

(Adnkronos) – Il senatore Matteo Renzi ha dato mandato questa mattina ai suoi legali per procedere in sede civile contro il sito Dagospia e il signor Roberto D’Agostino per le falsità riportate nel titolo e nel pezzo “Renzi smentito su tutta la linea”. “Le contraddizioni che smentiscono il racconto sulla vicenda autogrill -si legge in una nota dell’ufficio stampa di Italia viva- non sono di Renzi che attende la chiusura delle indagini prima di procedere anche civilmente contro i responsabili delle diffamazioni. Renzi ha già vinto una prima causa per diffamazione contro Dagospia e ha ricevuto 106.000 euro dalla testata”.