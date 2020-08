Indipendent, arrivano in Italia gli occhiali da sole di Cristiano Ronaldo

Campione in campo e lungimirante negli affari. Cristiano Ronaldo ha sempre dimostrato di aver fiuto, non solo in area di rigore. La sua linea di moda è famosa in tutto il mondo, e con un testimonial così era difficile immaginare il contrario. Ora il fenomeno portoghese arriva in Italia con un nuovo progetto: CR7 Eyewear, lanciato in collaborazione con Independent, il marchio di Lapo Elkann.

“La passione, la determinazione e l’elevata attenzione ai dettagli sono la conferma ulteriore che l’icona del calcio mondiale [Cristiano Ronaldo] è sempre un passo avanti”, ha dichiarato Lapo, imprenditore sempre attento e all’avanguardia, capace di coinvolgere nel suo progetto anche il fuoriclasse della Juventus, che arriva in Italia con la sua nuova collezione di occhiali.

Occhiali CR7, arrivano in Italia

Il 7 è ovunque, impresso nella lente con tecnica laser, sulla montatura e sulle aste. Il numero 7 è infatti da sempre quello che contraddistingue Cristiano Ronaldo, che non a caso è chiamato CR7. Per acquistare gli occhiali da sole del portoghese è necessario CR7- EYEWEAR.COM. Sono disponibili diversi modelli, tutti marchiati CR7.

Ronaldo e la Juventus attendono la Champions League, intanto il portoghese lavora ai suoi progetti extra campo. Non è riuscito a vincere la classifica dei marcatori, superato da Immobile, cercherà di rifarsi in campo internazionale. Magari per il consueto giro di campo pre-partita indosserà i suoi occhiali, che da oggi arrivano anche in Italia.