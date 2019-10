Infortunio Cristante, tempi di recupero e entità: si teme stop di 3 mesi

Ormai si è perso il conto, si fa fatica anche solo ad immaginarli. La Roma perde anche Cristante e Kalinic per infortunio, entrambi durante la gara con la Sampdoria rimasta inchiodata sullo zero a zero. Altri guai per Fonseca, che dovrà spremere le meningi per schierare 11 giocatori nel prossimo impegno di campionato contro il Milan.

Preoccupa soprattutto l’infortunio di Cristante, l’unico centrocampista di ruolo insieme a Veretout rimasto a disposizione dell’allenatore portoghese. Cristante ha riportato un infortunio al tendine del pube e rischia, secondo il Tempo, fino a 3 mesi di stop. Un periodo lunghissimo che se confermato metterebbe a repentaglio l’intera stagione del centrocampista.

Roma, anche Kalinic infortunato

L’infortunio di Cristante, però, non è stato l’unico in casa Roma. Contro la Sampdoria infatti anche Kalinic è stato costretto ad abbandonare il campo. Per l’attaccante croato il problema è al collaterale mediale del ginocchio, che potrebbe metterlo fuori gioco per due mesi. Insomma, gli infortuni in casa Roma non finiscono mai.