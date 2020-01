Infortunio D’Ambrosio, il comunicato dell’Inter

Buoni propositi per il 2020: restare in vetta fino a fine maggio. Deve aver pensato questo ogni tifoso interista, ogni calciatore e ovviamente Antonio Conte, che sta vivendo la sfida alla Juventus con un’intensità incredibile. La squadra nerazzurra vuole vincere il campionato, è assodato. Per riuscirci dovrà mantenere questi ritmi forsennati fino all’ultimo.

L’Inter lavora proprio per arrivare al meglio alla sfida di lunedì 6 gennaio contro il Napoli, che chiuderà la diciottesima giornata. Una sfida cruciale per continuare a stare in testa ad un campionato che si preannuncia in bilico fino all’ultimo. Inter o Juventus, che vincerà lo scudetto? Questa è la domanda più ricorrente nei piani alti della classifica.

Inter, infortunio D’Ambrosio

L’Inter si avvicina alla sfida con il Napoli con una brutta notizia. Si è fermato per un infortunio Danilo D’Ambrosio, che nella giornata di oggi è stato sottoposto ad esami strumentali, come reso noto da un comunicato della società nerazzurra: “Nella mattinata di oggi Danilo D’Ambrosio è stato sottoposto, presso l’Istituto Humanitas di Rozzano, a risonanza magnetica al retto femorale della gamba destra dopo un problema avuto in allenamento nei giorni scorsi”.

Continua la nota: “Gli accertamenti hanno evidenziato un risentimento muscolare, il giocatore verrà rivalutato nella prossima settimana”. Improbabile quindi il suo impego nella sfida al Napoli del 6 gennaio. L’esterno nerazzurro verrà valutato la prossima settimana, in attesa di capire i tempi di recupero.