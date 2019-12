Infortunio Ilicic, non convocato in Champions per un’elongazione al flessore destro

L’Atalanta deve vincere e sperare, l’ultima giornata del girone di Champions League è fondamentale per la squadra di Gasperini, che dopo un avvio da incubo ha tenuto ancora intatte le speranze del passaggio agli ottavi di finale, legato alla vittoria in Ucraina contro lo Shakhtar e la contemporanea vittoria del Manchester City contro la Dinamo Zagabria.

Per centrare l’impresa l’Atalanta dovrà fare ameno di Ilicic. Lo sloveno si è infatti infortunato: un’elongazione al flessore destro lo ha bloccato, non sarà nemmeno convocato per la prossima gara di Champions League. È ancora presto per capire i tempi di recupero, ma Ilicic rimane in dubbio anche pe ril prossimo impegno di campionato contro il Bologna.

Notizia in aggiornamento.