Infortunio Luis Alberto, Inzaghi conferma: “Non sarà convocato per il Napoli”. Lazio in ansia

Infortunio Luis Alberto, Inzaghi conferma: “Non sarà convocato per il Napoli”. Lazio...

La brutta notizia non è passata inosservata: “Luis Alberto non sarà convocato per la gara con il Napoli”. A renderlo noto lo stesso Simone Inzaghi, che ha gettato tutto l’ambiente Lazio nel panico. Luis Alberto infortunato? Ancora presto per dirlo, ma pare si tratti solamente di un affaticamento che gli ha impedito di prendere parte alla seduta odierna d’allenamento.

Lo spagnolo ha poi effettuato solamente il riscaldamento, ma Inzaghi ha preferito non rischiarlo lasciandolo a Roma durante la gara di Coppa Italia contro il Napoli. Una sfida che arriva in un momento magico per la Lazio, reduce da 11 vittorie consecutive e dal roboante 5-1 contro la Sampdoria, che lancia la squadra di Inzaghi all’inseguimento della coppia di testa.

Napoli-Lazio, la conferenza di Inzaghi

Intervenuto a Lazio Style Radio Simone Inzaghi ha presentato la prossima sfida di Coppa Italia contro il Napoli: “Sappiamo che avversario affronteremo domani: il Napoli ha qualche problema in campionato, ma è una grande squadra reduce da due stagioni ottime. Per noi la Coppa Italia rappresenta molto, andremo a Napoli per offrire una grande prestazione e passare il turno”.

L’allenatore biancoceleste ha analizzato la sfida: “Domani mi aspetto una gara intensa che sarà decisa da episodi, dovremo farli girare dalla parte nostra: sfideremo una squadra forte. Devo valutare al meglio il recupero dei miei ragazzi perché siamo reduci da una partita importante e dispendiosa. Per il match di domani convocherò l’intera rosa tranne Lukaku, Marusic e Luis Alberto”.

Sulla settimana complicata: “In questa settimana sfideremo il Napoli e la Roma: ora dobbiamo preparare al meglio la partita di domani perché in palio ci sono le semifinali di Coppa Italia. Valuterò nel miglior modo possibile i calciatori che sono stati impiegati nella partita di sabato con la Sampdoria”, ha concluso Inzaghi.