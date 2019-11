Infortunio Muriel con la Colombia: la nota della nazionale

Dopo Zapata ecco Muriel, i colombiani dell’Atalanta non sono fortunati in questo periodo. La nazionale colombiana ha infatti reso noto l’infortunio di Muriel accusato nel corso della gara con il Perù: “L’attaccante non ha preso parte alla gara per decisione medica”. Inizialmente – come riporta AS – non si pensava che il problema potesse essere serio.

Muriel, infortunio in nazionale

Per questo ci si aspettava Muriel in campo dall’inizio contro l’Ecuador, ma il colombiano non è stato convocato per la gara. Motivo per cui ora l’Atalanta è preoccupata per le condizioni del proprio attaccante, che nelle prossime ore tornerà in Italia per sottoporsi agli esami che potrebbero confermare o scongiurare un grave infortunio.