Instagram down 18 Luglio 2019: social network KO. Ecco cosa sta succedendo

Instagram Down, sta succedendo proprio adesso. In questi minuti il celebre social network è KO: come segnalato da diversi utenti su Twitter tramite l’hashtag #InstagramDown, l’app non sta funzionando e sembra ripetersi il black out che qualche settimana fa appena aveva mandato al tappeto la piattaforma tanto amato da milioni di utenti.

Nel corso di questi minuti, infatti, Instagram vede le sue Stories bloccate, tanti utenti non riescono neanche ad accedere e il blocco sembra propagarsi a macchia d’olio. Errori anche per il Feed, gli utenti di tutto il mondo stanno riportando problemi nel caricare foto e video. A confermare il crash di Instagram oggi, giovedì 18 luglio, anche il servizio DownDetector.com che riporta le segnalazioni di centinaia di utenti.