Instagram Down, nuovi problemi ed errori per il social network: l’app non funziona

Nuovo crash per Instagram che dalle ore 20.40 circa di oggi, giovedì 2 aprile, ha iniziato a registrare gravi problemi di connessione. Il social network di proprietà di Mark Zuckerberg è offline, migliaia gli utenti che stanno segnalando gli errori che in questi minuti coinvolgono la piattaforma del colosso di Menlo Park.

L’hashtag #InstagramDown è subito balzato tra le tendenze del social network di micro blogging Twitter ed i messaggi degli utenti di tutto il mondo non fanno che confermare lo stato dei server in panne, già evidenziati dal servizio online DownRightNow.com.

Non è la prima volta che Instagram non funziona in questi giorni, già ieri sera l’app per smartphone Android e iPhone ha smesso di funzionare per diversi minuti. Con buona probabilità i problemi sono legati alle numerose richieste di accesso da parte degli utenti di tutto il mondo che in questi giorni sono a casa in quarantena a causa dell’emergenza Coronavirus. Malfunzionamenti e bug evidenziati anche all’interno del social network Facebook e delle app di messaggistica istantanea come WhatsApp e Facebook Messenger.