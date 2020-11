Installazione di impianti elettrici: le tecnologie di Ste.Ni srl

L’installazione di impianti elettrici è uno dei servizi che offre Ste.Ni srl, azienda leader di manutenzione e installazione di sistemi tecnologici, dei più svariati tipi. Ste.Ni srl fonda le sue radici nel 1997, anno in cui soci fondatori decidono di fondare una azienda specializzata nella realizzazione, installazione, gestione e manutenzione di impianti tecnologici.

Esperienza e passione hanno reso negli anni Ste.Ni srl una delle aziende leader del settore. Come detto tra i vari servizi offerti dall’azienda c’è anche quello relativo all’installazione di impianti elettrici. Un settore quasi sconfinato che richiede l’ausilio di esperti per una buona gestione.

Quali tipi di impianti elettrici può installare Ste.Ni srl? Vediamo la risposta nel dettaglio. L’azienda può fare affidamento sulla sua esperienza decennale per garantire l’installazione di: Impianti di produzione, trasformazione, distribuzione elettrica, Quadri MT, Power Center e MCC, Gruppi elettrogeni, gruppi statici di continuità, Impianti di illuminazione, forza motrice e domotica, Progettazione e certificazione di impianti elettrici, Progettazione di impianti di illuminazione.

Ste.Ni srl riesce quindi a racchiudere in una sola azienda tutto il necessario per mettere a punto un sistema elettrico coordinato in tutti i suoi campi. Non a caso ad oggi costituisce un punto di riferimento per la progettazione, installazione e manutenzione di soluzioni impiantistiche tecnologicamente avanzate.

Articolo sponsorizzato da Ste.Ni. s.r.l.