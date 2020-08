Inter, Conte presenta la sfida col Bayer: “I dettagli saranno fondamentali”

Rimane solo l’Inter. Il club nerazzurro è l’unico italiano ancora in corsa in Europa. Conte sfida il Bayer Leverkusen in Europa League. L’allenatore ha presentato la sfida in conferenza stampa: “Spesso queste partite vengono decise dai dettagli: noi dovremo essere molto bravi su quello e mi aspetto che il nostro lavoro esca fuori. Come ho detto prima di affrontare il Getafe, dobbiamo dimostrare di meritare di andare avanti: agli ottavi ci siamo riusciti, domani vogliamo ripeterci.

Tenendo conto che sitamo facendo un percorso che al momento ci sta dando grandi soddisfazioni. Romelu, Lautaro e Sanchez hanno sempre fatto bene. Se stanno vivendo una grande stagione è merito della squadra: i complimenti non vanno fatti solo a Lukaku e a Lautaro, ma anche ai compagni e a quello che permettono di fare agli attaccanti. Romelu è un ragazzo in gamba che ha saputo ambientarsi subito: si è formata una bella alchimia con i compagni”.