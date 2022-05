Inter-Empoli, Barella ‘vola’ e Twitter esplode

(Adnkronos) – Nicolò Barella decolla e Twitter esplode. Il centrocampista dell’Inter, nel primo tempo del match con l’Empoli, reclama un rigore per una spinta subita a due passi dalla porta toscana. Barella sente le mani del difensore sulla schiena e perde l’equilibrio. Il giocatore dell’Inter cade con un salto morale, che appare eccessivo per l’entità del fallo. L’arbitro Manganiello non fischia, il Var non suggerisce revisioni della decisione: nessun fallo. Su Twitter, però, l”exploit’ del giocatore dell’Inter non passa inosservato. Cinguettii e meme si sprecano per rendere omaggio al Barella versione tuffi.