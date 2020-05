Inter, Lautaro per Rakitic: il centrocampista frena ‘qui sto bene’

Lautaro Martinez al Barcellona e Rakitic all’Inter. Lo scambio è sulla bocca di molti e sul taccuino delle due società. Non è un mistero che i blaugrana da tempo abbiano messo nel mirino il Toro, così come è chiaro che ai nerazzurri da tempo piaccia il centrocampista croato, vicino a Milano già la scorsa estate.

Giochi a incastri che portano ad una possibile soluzione: quella dello scambio, plausibile ma non scontata. Ovviamente all’Inter andrebbe un consistente conguaglio economico dovuto anche alla profonda differenza d’età tra i due. E ci sarà da capire anche la volontà dei giocatori stessi. In questo senso Rakitic, in un’intervista a COPE, ha parlato dell’eventualità di un trasferimento.

Rakitic all’Inter? “Voglio chiarezza”

Il centrocampista sembra ormai abituato alle voci che lo vorrebbero lontano dal Barcellona, per poi puntualmente confermarsi un punto fermo della squadra: “La situazione, per quanto mi riguarda, è la stessa da 2-3 anni. Io sto bene qui, la mia famiglia pure. Certo, ci sono tante voci che mi riguardano e nè la società nè Abidal hanno provveduto a smentirle”.

Poi la scoccata alla società: “Mi avrebbe fatto piacere che ponesse fine a questi rumors. Con Bartomeu non ci ho ancora parlato, ma a questo punto mi aspetto qualcosa in più di una semplice chiamata: vorrei dei chiarimenti. Nessun pensiero negativo: al momento, penso soltanto ad allenarmi. Lautaro? Se venisse a giocare da noi, sarei felice. Ma con l’operazione non ho nulla a che fare. La dirigenza, per ora, non mi ha comunicato nulla…”, ha concluso Rakitic.