Inter, Lukaku: “Con Lautaro segneremo tanto insieme”

Ha segnato un gol e fornito due assist. Avrebbe potuto realizzare addirittura una tripletta se l’arbitro non gli avesse annullato due reti. Romelu Lukaku è stato il mattatore della vittoria contro lo Slavia Praga che permette all’Inter di continuare a credere nel passaggio agli ottavi di Champions.

Con lui Lautaro, autore di due gol. La coppia si trova alla perfezione: si cercano, si scambiano assist. Soprattutto segnano a ripetizione. Lo fanno in campionato, ora hanno iniziato anche in Champions League. La vittoria con lo Slavia Praga ha accesso le speranze nerazzurre, quella eventuale con il Barcellona potrebbe sublimarle.

Lukaku: “A Luataro dissi a luglio…”

Intervenuto ai microfoni di Inter TV, Lukaku ha parlato dell’intesa con Lautaro: “Vi posso dire una cosa che Lautaro credo ricorderà, glielo rivelai a luglio: il primo giorno in cui sono arrivato all’Inter ho parlato con lui e gli ho detto che ero qui per lavorare per la squadra, che avrebbe potuto segnare tantissimi gol con me.

Di fidarsi perché avrei lavorato anche per lui, e ovviamente avrei potuto poi segnare tanto anche io con lui. Quando facciamo i movimenti stiamo bene insieme e cresciamo insieme con la squadra. Stiamo giocando per la squadra e la squadra vince molte partite. Deve continuare così”, ha concluso Lukaku.