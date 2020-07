Io e te, la puntata di oggi, 10 luglio 2020. Ospiti di Pierluigi Diaco

Appuntamento fisso nel pomeriggio, torna il programma Io e te, con la conduzione di Pierluigi Diaco. Trasmesso su Rai Uno alle 14, arriva l’ultima puntata della settimana con nuovi ospiti.

Io e te: orario in tv e streaming, anticipazioni Rai1 e Raiplay, quando va in onda, conduttori

Nell’ultima puntata il conduttore Pierluigi Diaco ha intervistato Nicola Carraro, il marito di Mara Venier. Sollecitato sulla sua carriera di produttore e sul rapporto con la conduttrice, Carraro è stato interrotto proprio dall’intervento telefonico di Mara Venier durante l’intervista.

“Non volevo che facesse di nuovo Domenica In, per lo stress” ha confessato a Diaco il produttore Nicola Carraro. “Lei vive il programma come fosse un figlio. Non era previsto che spaccasse tutto“.

Domenica In infatti è stato il programma principe della stagione televisiva per la Rai, con il superamento di tutti i record di ascolti. Durante Io e te, la coppia ha annunciato di avere in progetto la scrittura di un libro insieme. “La Mondadori me lo chiede da tanto tempo, io sono molto pigra e non volevo farlo“, ha detto la Venier.