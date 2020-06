Io e te, la puntata di oggi, 23 giugno 2020: gli ospiti di Pierluigi Diaco

Sta per comunciare la nuova puntata di Io e Te, trasmissione condotta da Pierluigi Diaco con Katia Ricciarelli e Santino Fiorillo. Anche oggi dalle 14 su Rai 1 in studio ospiti e temi di attualità da affrontare.

Io e te: orario, canale, quando va in onda su Rai uno e Raiplay in streaming

Nell’ultima puntata di Io e te, i telespettatori hanno potuto familiarizzare con la giornalista Laura Chimenti, ospite della trasmiossione.

“È una giornalista di prim’ordine. È una donna che conosce il tema della sobrietà, della misura. La vita ha voluto che scegliesse il giornalismo e non il nuoto. Ha un compagno molto riservato ed entrambi si sottraggono a parlare pubblicamente del loro amore.” ha detto Pierluigi Diaco, presentando Laura Chimenti.

Sul tema dell’amore, particolarmente interessante per il pubblico, Laura ha dichiarato: “C’è un solo uomo ora. In passato facevo perdere la testa agli uomini consapevolmente. A noi donne piace piacere”.

L’uomo in questione si chiama Claudio Briganti, con il quale la Chimenti ha ora tre figlie. Briganti è riservatissimo e lontano dallo spettacolo, anche se è noto nel mondo dello sport per essere presidente del Movimento Sportivo Popolare, uno dei fondatori della scuola calcio dell’AS Roma e per aver lavorato come manager nella società di gestione centri fisioterapia Sportkinetic.