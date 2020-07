Io e te, la puntata di oggi, 28 luglio 2020. Anticipazioni e ospiti di Pierluigi Diaco

Riparte la trasmissione Io e te, con la conduzione di Pierluigi Diaco per la prima puntata della settimana. Dalle 14 su Rai Uno altri ospiti e interviste interessanti da seguire.

Io e te: orario in tv e streaming, anticipazioni Rai1 e Raiplay, quando va in onda, conduttori

Nell’ultima puntata il conduttore Pierluigi Diaco ha intervistato una delle coppie più amate della tv, Carmen Russo e Enzo Paolo Turchi.

Nel raccontare tanti aspetti della loro vita e carriera, vari momenti di commozione ci sono stati in studio, soprattutto quando Enzo Paolo ha ricordato un passaggio particolarmente doloroso.

“Sono morte due sorelline, una a 18 mesi e una a 11 anni, ma io non ero ancora nato” ha svelato il coreografo. “I miei genitori hanno vissuto una cosa tremenda. Mi ricordo che mio padre andò via e mia madre con la testa, purtroppo, non ci stava più. Poi mia sorella Fulvia che era più grande andò a lavorare fuori.”

“Sono nato nei Quartieri Spagnoli” ha spiegato Turchi. “Si usciva al mattino per poter fare qualcosa e guadagnare qualche soldo per poter comprare un panino. A sei o sette anni pulivo una bisca e guadagnavo 20 lire. A casa non c’era la luce e mi ricordo una situazione tristissima ma bellissima. Nel quartiere eravamo tutti poveri. Mi ricordo che c’era una signora che si prostituiva e con i soldi che guadagnava faceva la spesa per tutti. Mia madre, poi, a sei anni mi iscrisse al San Carlo di Napoli e mi ha cambiato la vita“.