Io e te, la puntata di oggi, 30 giugno 2020: anticipazioni con Pierluigi Diaco

Anche questo pomeriggio ci sarà Io e Te, il programma condotto da Pierluigi Diaco con Katia Ricciarelli e Santino Fiorillo. Come di consueto, l’appuntamento è per le 14, sul Rai 1 con tanti ospiti e temi da affrontare.

Io e te: orario, canale, quando va in onda su Rai uno e Raiplay in streaming

Nell’ultima puntata di Io e te Katia Ricciarelli ha intervistato l’attrice Milena Vukotic, celebre per il ruolo della signora Pina nella saga “Fantozzi” ma anche per aver recitato accanto a Lino Banfi nella fiction Un medico in famiglia.

La Ricciarelli, durante l’intervista, ha rivelato che avrebbe potuto essere una delle concorrenti di Ballando con le Stelle, lo show di Milly Carlucci, ma il progetto non è andato in porto.

Nella scorsa edizione di Ballando, infatti, la Vukotic è stata una delle protagoniste più apprezzate. “Ho sempre fatto tutto quello che ho fatto con immenso piacere” ha ammesso l’attrice che ha concluso terza in classifica. “Ballando con le Stelle è stata una sfida difficile perché io non ballavo più da tanti anni per mia scelta”.

A quel punto la Ricciarelli, complimentandosi con l’attrice, ha ammesso di non essersela sentita di raccogliere l’invito della Carlucci. “Me lo ha chiesto qualche anno fa, ma non mi sono sentita di mettermi in gioco perché non mi sentivo all’altezza, un po’ per la figura rotonda“.