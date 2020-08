Io e te, la puntata di oggi, 6 agosto 2020. Anticipazioni e ospiti di Pierluigi Diaco

Ritorna anche oggi l’appuntamento con il programma Io e te, con la conduzione di Pierluigi Diaco e inizio alle 14 su Rai Uno. Nuovi ospiti, momenti emozionanti e qualche colpo di scena anche in questa puntata.

Io e te: orario in tv e streaming, anticipazioni Rai1 e Raiplay, quando va in onda, conduttori

Nell’ultima puntata il conduttore Pierluigi Diaco ha intervistato l’ex annunciatrice Rai Mariolina Cannuli, capace di raccontarsi con grande ironia e eleganza nel percorso della sua carriera divisa fra Rai e Mediaset.

“Berlusconi mi chiamò per lavorare a Mediaset, ma rimasi in Rai dove avevo un contratto a tempo indeterminato” ha raccontato la Cannuli. “Lavorai comunque dietro le quinte di Mediaset, insegnando dizione alle giovani annunciatrici e conduttrici, tra cui la veneta Licia Colò“.

In seguito si è creato un siparietto divertente con Pierluigi Diaco. “Adesso devo dire qualcosa che per questa trasmissione che ha un suo aplomb…” ha detto la Cannuli. Diaco ha risposto con una battuta: “Stai dicendo che è noiosa? A me piace la tv noiosa…”.

“Tu sei noioso…” ha risposto la Cannuli, scatenando le risa di Diaco. “Dirò una parola che in questa trasmissione non si usa…” ha aggiunto l’ex annunciatrice. “Le lombarde parlavano con la O chiusa. Dissi loro che se non la smettevano veniva loro la bocca a cu***** di gallina”.