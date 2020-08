Io e Te sospeso, un positivo al Covid nello staff: il messaggio di Diaco

Il programma di Rai 1 Io e Te è stato sospeso a causa di un caso di positività al Covid all’interno dello staff. Motivo per cui la rete ha deciso di sospendere la trasmissione condotta da Pierluigi Diaco che sarebbe dovuta finire il prossimo 4 settembre. Sipario anticipato, e la sensazione che la fine sia definitiva causa del poco tempo a disposizione.

Al momento non è stato reso noto il nome del positivo, ma una cosa è certa: non è Diaco. Il conduttore, infatti, ha scritto un messaggio sui social network in cui ha rassicurato i suoi fan: “Fortunatamente sia il tampone che l’esame sierologico, a cui mi sono sottoposto stamattina, sono negativi”.

Diaco ha poi continuato: “Il mio pensiero va alla persone che è risultata positiva e alla mia squadra. Non so ancora se riusciremo a tornare in onda per le ultime puntate di Io e te previste fino a venerdì 4 settembre. Ciò che importa in questo momento è la sicurezza e la salute di tutti. Sono in contatto con la direzione di Rai 1, che ringrazio per la costante vicinanza, per capire come procedere”.

Ecco spiegato quindi il motivo per cui oggi lunedì 31 agosto non è andato in onda Io e Te. La trasmissione potrebbe quindi riaprire il sipario la prossima estate, a meno che i tempi non permettano almeno un saluto finale prima dell’arrivederci all’anno prossimo.