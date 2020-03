iorestoacasa con Rai Radio2, concerti: cantanti, ospiti, orario e dove ascoltare la diretta

Nel tempo del coronavirus, nei giorni del #iorestoacasa Rai Radio2 decide di intrattenere alla grande il suo pubblico. Come?

E’ presto detto. Ecco due concerti Live per un week end contraddistinto dalla buona musica. Si parte oggi, Sabato 21.

#iorestoacasa con Rai Radio2, ecco come, dove e quando. Al via oggi, Sabato 21 Marzo

Sarà dunque un week end di musica Live, da vivere e ascoltare e perchè no, a cantare, tutto insieme: è quello che si augura Rai Radio2. Sabato 21 Marzo, all’insegna del noto hashtag #iorestoacasa con Rai Radio2 andrà in onda alle 21, in esclusiva per l’Italia, ‘Radiohead live at Balelec’, concerto straordinario targato EBU dei Radiohead nello storico locale di Losanna il 20 maggio 1994.

A 25 anni dall’uscita di “The Bends”, il loro secondo album, Rai Radio2 vuole dunque celebrare questo storico momento proponendo un balzo nella storia della musica d’autore.

E poi, domenica 22 marzo, sempre alle 21, Rai Radio2 propone il concerto tenuto da Calcutta la scorsa estate per Rock in Roma, on air dall’ ippodromo Capannelle.

Dopo un album e un tour che lo ha visto diventare una icona nella musica pop italiana, Calcutta a Rock in Roma divenne uno dei più apprezzati appuntamenti musicali della scorsa estate.

Entrambi i “Live” del week end sono raccontati dalla voce di Carolina Di Domenico.

Rai Radio2 prova in questo senso a rafforzare la campagna #iorestoacasa e lo fa anche tramite una programmazione h24 in diretta contraddistinta da attualità, intrattenimento e buona musica per dare ai suoi ascoltatori ogni giorno, un motivo in più per restare a casa.