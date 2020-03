IoRestoaCasa: la campagna social per limitare i contagi da Coronavirus

Sui social network è esploso l’hashtag #iorestoacasa, un’iniziativa nata in seguito all’emergenza Coronavirus in Italia con l’obiettivo di sottolineare l’importanza di restare dentro casa ed evitare quindi di uscire e frequentare luoghi affollati. Seguendo le regole ed i consigli del Governo, dunque, in queste ore tantissimi personaggi televisivi, politici, influencer e utenti comuni hanno iniziato a postare foto e video in casa accompagnati dall’hashtag #iorestoacasa.

A sottolineare l’importanza di questa campagna social contro la diffusione del Covid-19 in Italia anche il ministro dei Beni culturali Dario Franceschini: “Ringrazio i tanti i protagonisti della musica, del cinema, dello spettacolo che in queste ore stanno promuovendo sui social la campagna #iorestoacasa. Un messaggio importantissimo per i ragazzi”.

#iorestoacasa: la campagna social per contrastare la diffusione del Coronavirus in Italia

L’iniziativa #iorestoacasa nasce da un tweet del deputato dem Filippo Sensi che scrive: “Sarebbe utile, chissà, se persone con grandi numeri di follower sui social dicessero che loro restano a casa. Con una foto, con un video, con un selfie. Sfidando anche gli hater, ma dicendo, se possibile e dove possibile, che #iorestoacasa”. Tra i Vip che hanno aderito alla campagna anche Amadeus, Fiorello, Ligabue ma anche politici come Ivan Scalfarotto e Andrea Romano.