iPhone, arriva la funzione per sbloccare la propria auto

In futuro potresti presto sbloccare la tua auto con un iPhone grazie a un aggiornamento in arrivo sui cellulari Apple. La funzionalità di CarKey si dice sostituisca la chiave della tua auto lasciandoti salire sul motore con il semplice tocco di un pulsante.

CarKey utilizza la tecnologia NFC per trasformare il telefono in una chiave in grado di sbloccare l’auto se posizionato vicino alla maniglia della portiera del conducente.

Si prevede che Apple annuncerà lo strumento la prossima settimana alla sua conferenza annuale degli sviluppatori WWDC.

CarKey, come funziona la nuova opzione dell’Iphone che sostituisce la chiave della macchina

Di CarKey si parla da mesi, ma un nuovo rapporto di iPhone Ticker sembra confermare che l’innovazione sta arrivando presto. Il sito tedesco ha trovato del testo che parla di CarKey all’interno della beta per iOS 13.6, l‘ultima versione del software iPhone.

Secondo il testo, lo strumento risiederà in Apple Wallet, un’app inclusa in ogni iPhone che contiene carte di credito, carte d’imbarco e altro ancora.

Wallet ti consentirà di aggiungere e condividere le chiavi dell’auto per determinati veicoli. Il testo di Apple recita: “Puoi aggiungere una chiave dell’auto accedendo all’app del produttore del veicolo o inserendo un codice di accoppiamento nel Portafoglio per far valere il tuo reclamo come proprietario del veicolo e per associare il tuo dispositivo al tuo veicolo. Se la connessione ha esito positivo, il dispositivo invia un token una tantum per il titolare ad Apple.”

Il testo di Apple dice che Wallet ti consente di condividere le chiavi in ​​modo sicuro, ad esempio tra i membri della famiglia che usano la stessa auto. Basta toccare invita, selezionare il tipo di accesso che si desidera condividere e la chiave digitale verrà inviata su iMessage.

Si prevede che Apple rivelerà dettagli su iOS 13.6 il 22 giugno al WWDC, la sua conferenza annuale che copre le modifiche al software.