iPhone, ecco come fare uno screenshot facendo tap sul retro con iOS 14

Che si tratti di un meme esilarante o di un messaggio significativo, ci sono una serie di casi in cui la funzione screenshot è utile sul tuo smartphone.

Per gli iPhone con Face ID, questo di solito comporta la pressione contemporanea del pulsante laterale e del pulsante Volume su, mentre per quelli con modelli precedenti, comporta la pressione simultanea del pulsante laterale e del pulsante Home.

Tuttavia, Apple ha incluso una nuova opzione nel suo aggiornamento iOS 14 che ti consente di fare uno screenshot toccando sul retro del tuo iPhone.

La funzione, chiamata Back Tap, può essere personalizzata per eseguire una serie di azioni, inclusi screenshot, apertura del Centro di controllo o attivazione delle funzioni di accessibilità.

Back tap, il trucco dell’iPhone ti consente di fare uno screenshot toccando il retro del telefono: ecco come

Non sorprende che molti fan di iPhone adorino la nuova e pratica funzionalità, con molti che si rivolgono a Twitter per discuterne. Uno ha detto: “Quindi mi stai dicendo che tutto quello che devo fare è toccare due volte il retro del mio telefono per fare uno screenshot ora?” Un altro ha aggiunto: “La possibilità di effettuare un doppio tocco sul retro dell’iPhone per eseguire lo screenshot è una delle funzionalità più interessanti di iOS 14.”

Per fortuna, Back Tap è molto facile da configurare: ecco la nostra guida passo passo.

1. Assicurati che il tuo iPhone sia aggiornato a iOS 14. Puoi farlo in Impostazioni> Generali> Aggiornamento software.

2.Per configurare Back Tap, vai su Impostazioni> Accessibilità

3. Fai tap su Tocco

4. Scorri fino alla fine della pagina e scegli Back Tap

5. Toccare Doppio tocco o Triplo tocco per scegliere un’azione

6. Per impostare il doppio tocco per acquisire uno screenshot, toccare semplicemente Screenshot

7. Ora quando tocchi due volte il retro del tuo iPhone, il tuo smartphone farà uno screenshot!