IPTV Pay tv pirata, sky gratis illegale: KO piattaforma abusiva con oltre 5 milioni di utenti in Italia

PTV Pay tv pirata, sky gratis illegale: KO piattaforma abusiva con oltre 5 milioni di utenti. Ecco cosa è successo

L’operazione è stata realizzata dalla Guardia di finanza e si tratta di un vero colpo al cuore del core business della pirateria televisiva online.

In pratica, oltre 100 militari del Nucleo Speciale Tutela Privacy e Frodi Tecnologiche hanno messo in piedi una colossale operazione nei riguardi della più importante organizzazione clandestina internazionale ideatrice della più clamorosa delle frodi televisive.

Si tratta della principale rete capillare che si occupa della diffusione illegale via Internet dei prodotti delle emittenti televisive a pagamento.

Stiamo parlando, come noto, delle cosiddette IPTV (Internet Protocol Television). Ebbene, è stata sequestrata ed oscurata la nota piattaforma informatica Xtream Codes.

Nel dettaglio della operazione si parla di otto gli ordini europei di indagine nei riguardi di una associazione a delinquere a carattere transnazionale emessi dalla procura di Napoli.

Gli ordii sono stati eseguiti simultaneamente in Olanda, Francia, Grecia, Germania e Bulgaria, con diverse perquisizioni in corso in Italia e all’estero.

Obiettivo del blitz è smantellare le centrali del network ed aggredirne i rilevanti proventi illeciti.

Enormi i i numeri complessivi: circa 5 milioni di utenti solo in Italia, sia per il volume di affari stimato di oltre 2 milioni di euro al mese.

E’ già da qualche tempo che in Italia la pirateria ha vita dura. Lo ha di recente spiegao il numero uno della Lega calcio italiana, De Siervo.

Esistono infatti diversi siti web che, per inciso, ritrasmettono illegamente Sky gratis in modalità pirata: queste IPTV in buona parte sono state o chiuse o attaccate.

De Siervo spiega come si é arrivati allo stop per 114 Networks. La Lega su input anche dei grandi network che di fatto finanziano il calcio italiano e cioè Sky e Dazn (il cui recente accordo in questi giorni ha semplificato la vita degli utenti), la lotta alla pirateria è cresciuta.

“Le operazioni di contrasto alla pirateria messe a segno negli ultimi mesi dalle forze dell’ordine raccolgono il nostro applauso e ringraziamento”.

Tuttavia, dice “è necessario che le attività di sensibilizzazione che abbiamo posto in essere e che continueremo a fare siano affiancate da questo grande lavoro di oscuramento di siti illegali svolto dalla Guardia di Finanza”

De Siervo è chiarissimo poi sui recenti successi che hanno portato a oscurare molti network illegali.

“La Lega Serie A esprime la massima soddisfazione per l’operazione Free Football’, portata a termine dal Nucleo di Polizia Economico-Finanziaria di Brescia congiuntamente al Nucleo Speciale Tutela Privacy e Frodi Tecnologiche della Guardia di Finanza di Roma, che ha portato alla chiusura di 114 siti internet che diffondevano illegalmente contenuti “pirata” incentrati perlopiù sulla trasmissione di partite di calcio”.

