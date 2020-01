Iran-Usa, Conte: “Sono molto preoccupato”, appello al dialogo

Ovviamente l’escalation di tensione che in queste ore continua a montare tra gli Stati Uniti e l’Iran sta ‘contagiando’ il mondo intero e, a ragione, tutti temono azioni o ‘reazioni’ da un momento all’altro. Le diplomazie stanno lavorando alacremente per cercare di arginare eventuali ‘code’ alla di per se già gravissima situazione.

Palazzo Chigi segue con altrettanta apprensione l’evolversi della situazione, e lo stesso premier Conte, hanno rivelato fonti interne, ha espresso “Forte preoccupazione per l’escalation”, facendosi promotore di un “appello alla moderazione, al dialogo e al senso di responsabilità. In questa prospettiva – hanno aggiunto ancora dal governo – l’Ue può giocare un ruolo fondamentale e offrire un contributo determinante. Conte si sta prodigando affinché l’Europa possa esercitare tutto il proprio peso diplomatico per evitare sviluppi imprevedibili e vanificare così tutti gli sforzi per stabilizzare l’area. Massima attenzione per i nostri militari nella regione“.

