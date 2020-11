Italia-Estonia, probabili formazioni e dove vederla in Tv

Anche la nazionale fa i conti con l’emergenza. Il primo è Roberto Mancini, positivo al Covid e costretto quindi a seguire la sua squadra da casa, lasciando la panchina a Alberigo Evani. Stasera alle 20 e 45 a Firenze gli azzurri affrontano l‘Estonia, nell’unica amichevole prevista durante la sosta di novembre.

Lo farà con molti assenti, la maggior parte causa Covid. L’amichevole di stasera sarà un banco di prova interessante per capire se la nazionale possa contare su una rosa profonda, in grado di supplire alle numerose mancanze in vista dei due impegni di Nations League contro Polonia e Bosnia.

Italia-Estonia si gioca allo stadio Artemio Franchi di Firenze. Appuntamento alle 20 e 45. In Tv sarà trasmessa in chiaro su Rai 1 e sarà possibile vederla anche in streaming attraverso l’app Rai Play. Di seguito le probabili formazioni delle due squadre, con gli azzurri decimati dalle assenze.

Italia-Estonia, probabili formazioni

ITALIA (4-3-3): Sirigu; D’Ambrosio, Di Lorenzo, Bastoni, Emerson; Soriano, Tonali, Gagliardini; Bernardeschi, Lasagna, Grifo. All.: Mancini (in panchina Evani).

ESTONIA (4-4-1-1): Hein; Teniste, Baranov, Kuusk, Pikk; Liivak, Miller, Kreida, Tunjov; Vassiljev; Lepik. All.: Voolaid.