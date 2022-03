Italia, i convocati di Mancini per la gara con la Macedonia del Nord

Ora ci sono anche i nomi dei 23 che stasera affronteranno la Macedonia del Nord. Hanno sulle spalle una grande responsabilità: portare l’Italia a giocarsi la finale dei playoff per il Mondiale in Qatar. Mancini li ha scelti con cura, pescando tra la rosa che ha stilato per il doppio impegno. Ci sono esclusioni eccellenti, come prevedibile.

Il ct azzurro ha optato per un attacco più veloce e imprevedibile. Rimangono fuori, infatti, Belotti e Scamacca, due numeri nove veri. Dentro, invece, due ‘ibridi’ come Joao Pedro e Raspadori. Entrambi fantasisti, entrambi capaci di giocare sull’esterno ed eventualmente al centro dell’attacco. La parola d’ordine è imprevedibilità.

In avanti dovrebbe essere schierato il terzetto formato da Immobile, Berardi e Insigne. Per quanto riguarda i cambi le alternative saranno jolly offensivi. Altro escluso eccellente è Zaniolo, al quale Mancini ha preferito centrocampista più duttili anche in fase difensiva. In difesa ancora assente Bonucci mentre è tra i convocati Chiellini.

Di seguito i 23 con i numeri di maglia:

PORTIERI 1 Sirigu, 14 Cragno, 21 Donnarumma

DIFENSORI 2 De Sciglio 3 Chiellini, 13 Emerson, 15 Acerbi, 16 Florenzi, 19 Mancini, 23 Bastoni

CENTROCAMPISTI 4 Tonali, 5 Cristante, 6 Verratti, 7 Pellegrini, 8 Jorginho, 9 João Pedro, 12 Pessina, 18 Barella

ATTACCANTI 10 Insigne, 11 Berardi, 17 Immobile, 20 Politano, 22 Raspadori