Italia U21, rinviata la gara con l’Islanda: 4 positivi al Covid

Due giorni fa la prima comunicazione: due positivi all’interno della rosa della nazionale italiana Under 21. I nomi sono stati resi noti successivamente: Bastoni e Carnesecchi. Stamattina è arrivata un ulteriore comunicazione, altri due positivi, uno è Gabbia del Milan. Per questo alla fine dopo una lunga consultazione tra le due federazioni è stato deciso di rinviare la gara Islanda-Italia.

Una decisione figlia del buon senso da parte delle due federazioni, che non hanno applicato alla lettera il protocollo (per giocare bastano 13 calciatori arruolabili) preferendo rimandare la gara visto l’allargarsi del contagio e i sintomi accusati da uno dei calciatori risultati positivi.

La decisione, almeno inizialmente, prevedeva che i positivi del gruppo squadra rimanessero in Islanda, mentre il resto della rosa sarebbe tornato in Italia. Alla fine si è optato per il ritorno del gruppo intero, diviso in due: su un aereo i positivi, su un altro tutti gli altri. Ora rimane da capire quando sarà possibile rigiocare la gara rimandata.