Italia Under 21, Nicolato è il nuovo ct: è ufficiale

L’Italia Under 21 ha scelto l’erede di Di Biagio, il nuovo ct degli azzurrini sarà Paolo Nicolato, chiamato al grande salto dopo le ottime esperienze con l’Under 19 e l’Under 20. Ad annunciare il nuovo ct è stato il presidente federale Gabriele Gravina: “Nicolato ha dimostrato con le Nazionali Giovanili conoscenze tecniche rilevanti e un profilo umano in linea con la nostra visione del calcio”.

Gravina racconta poi come è nata l’idea di scegliere Nicolato come ct dell’Under 21: “Confrontandomi all’interno del Club Italia, abbiamo concordato di puntare su una figura che abbia esperienza nelle Squadre Azzurre per dare continuità ai progetti tecnici e continuare garantire la massima sinergia tra l’Under 21 e la Nazionale A”.

Italia Under 21, le parole di Nicolato

L’esordio di Nicolato come ct dell’Under 21 è fissato per il 10 settembre nella sfida con il Lussemburgo, mentre verrà presentato alla spalla il 12 luglio. Un’avventura importante per l’allenatore che dopo aver disputato un Mondiale Under 20 è stato premiato con il passaggio all’Under 21, priva del ct dopo l’addio di Di Biagio a seguito dell’eliminazione prematura dall’Europeo di categoria.

Lo stesso Nicolato ha commentato poi il suo nuovo incarico: “Per me è una grandissima soddisfazione e ringrazio il Presidente federale per la fiducia nei miei confronti. Mi metterò subito a disposizione del CT Mancini, insieme al Coordinatore delle Giovanili Viscidi che 3 anni fa mi chiamò al Club Italia, per definire la sinergia tra Under 21 e Nazionale maggiore”, ha concluso Nicolato.