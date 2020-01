Italia’s Got Talent, anticipazioni terza puntata: ospiti, giudici, concorrenti 

Si rinnova l’appuntamento con il più poliedrico talent sui ‘talenti’ nascosti, e più o meno fruibili, del panorama italiano. Ecco il terzo appuntamento con Italia’s Got Talent, lo show sul talento di Tv8 che ritorna quest’oggi mercoledì 29 gennaio, con un’altra serata ricca di spunti.

Come noto, da questa stagione il talent prevede in giuria il nuovo ingresso Joe Bastianich accanto a Federica Pellegrini, Mara Maionchi e Frank Matano, guidati dalla brava Lodovica Comello, al comando del format per il quarto anno di fila. Cosa vedremo in questa ormai imminente puntata? E’ presto detto.

Italia’s Got Talent, anticipazioni terza puntata: chi sono i concorrenti

Tra i protagonisti di questa puntata addirittura ci sarà un 75enne che solleverà 150 kg, il peso delle nipoti, e poi una 13enne che sa contare in un attimo le lettere che compongono una frase. C’è chi, invece, proporrà l’arte del Surreastrattismo e chi si metterà in gioco con una synth-rock band.

Spazio anche all’ironia di un assicuratore che racconterà delle denunce di incidenti in modo scherzoso, e un gruppo di muratori dediti al Gatka, disciplina indiana piuttosto divertente.

Italia’s Got Talent 2020 dunque oggi, per la terza puntata del 29 gennaio, propone un piatto ricchissimo: su TV8 i vari Joe Bastianich, Mara Maionchi, Frank Matano e Federica Pellegrini dovranno orientarsi nel cruciale terzo appuntamento delle Audizioni. Chi saranno i finalisti?

Chi farà compagnia al World Taekwondo Demonstration Team, il Golden Buzzer di Mara Maionchi, ad Andrea Fratellini e Zio Tore e la Iorio Family? Sono loro i certi finalisti della seconda puntata.

Italia’Got Talent 2020 può essere visto su Tv8 e Sky Uno in prima serata, e anche in streaming su Now Tv. Quanto alle repliche, è possibile vederle sia su Tv8 che su Sky Uno in diversi momenti durante le settimane, oltre che sul sito di Tv8 e on demand.