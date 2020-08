Jason Derulo rompe i denti a Will Smith, ma il video è un (divertente) fake

A prima vista sembra un video vero, miracoli della tecnologia. Jason Derulo è a casa di Will Smith a giocare a golf, o meglio, per migliorare in qualche colpo. I due sono grandi amici nonostante la differenza di età e si vedono spesso quindi nel privato. Fin qui tutto normale. Se non per lo sciagurato swing del cantante trentenne.

Will Smith, a quanto pare esperto giocatore di golf, sta spiegando il colpo all’amico, quando Derulo prova ad eseguirlo e ‘accidentalmente’ colpisce in faccia l’attore rompendogli tutti i denti anteriori. Il tutto ripreso da un video prontamente postato sui social. Niente urla o sangue per Will Smith, solo l’aria divertita davanti la telecamera.

Un video per i social

Nonostante la mancanza di dichiarazioni ufficiali in merito – anzi i due hanno scherzato sul video – appare evidente che si sia trattato di uno scherzo. Un po’ per le dinamiche per l’incidente, un po’ per la prontezza con cui è stato postato sui social, l’obiettivo di renderlo virale sembra chiaro. Ad avvalorare questa tesi c’è l’inclinazione dei due a fare scherzi ai loro fan.

Il video intanto, come preventivabile, ha riscosso un enorme successo sui social network. Tik Tok in primo piano. Il social cinese è ormai la nuova moda del momento, e forse del futuro. Per questo diversi personaggi noti hanno deciso di iscriversi. Tra questi proprio Will Smith che ha deciso di inscenare un divertente siparietto con l’amico Jason Derulo.