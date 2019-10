‘Joker’ continua ad incassare più di tutti

Quella risata sinistra ma al tempo stesso drammatica, con la quale Joaquin Phoenix ha convinto il regista Todd Phillips che era lui quello che cercava ha vinto. E ‘Joker’ continua a guidare la classifica dei film più visti nelle nostre sale nel week-end. Se nel mondo ha già registrato ben 543,9 milioni di dollari di incasso, in Italia ne ha guadagnati 15.511.395, 6.047.349 dei quali in questo fine settimana.

La seconda posizione riserva una new entry, è la nuova pellicola di Ang Lee interpretata da Will Smith, ‘Gemini Man’, che ha totalizzato 959.441 euro. La stabilità de ‘Il piccolo Yeti’, al terzo posto con 490.042 euro (e 1.386.969 euro dall’uscita), spiega la ‘forza’ dei bambini in un mercato che non fa sconti a nessuno.

Regge abbastanza bene Queentin Tarantino con il suo ‘C’era una volta a… Hollywood’ (444.904 euro nekl week-end, e 11.285.114 euro complessivi), che precede al quinto posto l’ottimo esordio della commedia di Michela Andreozzi (altre prime italiane qui non si sono proprio viste!), ‘Brave ragazze’, che debutta contando subito 319.767 euro. Segue quindi ‘Non succede… ma se succede’ (306.361 euro) e, al settimo posto, ecco un po’ di gloria anche il genere horror con ‘Hole – L’abisso’ (224.338 euro).

Infine, con e ‘Le verità’ Koreeda si prende l’ottava posizione (215.862 euro), seguito da ‘Tuttoapposto’ (166.628 euro), e dal decimo più visto, ‘A spasso col Panda’ (160.219 euro).

Max