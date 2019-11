Jorge Lorenzo si ritira: “Il prossimo sarà il mio ultimo GP”. Il motivo

L’annuncio di Jorge Lorenzo è arrivato improvviso in conferenza stampa. “La prossima sarà la mia ultima gara in Moto GP”. Il pilota spagnolo ha quindi annunciato il suo ritiro.

Aggiornamento ore 15:15

Jorge Lorenzo ha poi continuato in conferenza stampa: “Dopo la gara mi ritirerò con pilota professionista. Mi sono dedicato alle moto per quasi 30 anni. Sono un perfezionista, le persone che lavorano con me lo sanno bene. Dopo 9 anni in Yamaha, probabilmente gli anni più belli della mia carriera, ho sentito di aver bisogno di un cambiamento, per avere continue motivazioni, scegliendo di passare in Ducati. E’ stata una grande spinta, anche se i risultati non sono stati buoni”.

“Poi sono passato in Honda, ho raggiunto il sogno di tanti piloti di essere in un top team. Ho iniziato subito ad avere un ruolo importante. Non sono stato nelle condizioni fisiche giuste per essere competitivo e non ho mai sentito la moto adatta al mio stile, ma non ho mai perso pazienza, ho continuato a lavorare con il tempo, ho aspettato”.

Poi spiega il motivo del ritiro, maturato dopo l’incidente di Montmelò: “Ma da quel momento la salita è diventata troppo alta, non ho più trovato la motivazione e la pazienza per riuscire a scalare questa salita. Mi sono reso conto che non era più possibile vincere“.